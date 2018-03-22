Hyundai H-1 Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 128 тыс. км Цена: 940 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Северская, Краснодарский край Имя: Константин Телефон:

Описание

Хендай Гранд Старекс 2010 г. в., дизель. 2,5 л. 175 л. с.(по паспорту 145), автомат, категория "В", пробег 128 т. Салон трансформер 8 посадочных мест перфорированная кожа серого цвета. Два люка. Камера заднего вида. Расходники ходовой заменены.

Все вопросы по телефону. Торг уместен.