Hyundai H-1
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 128 тыс. км
Цена: 940 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Северская, Краснодарский край
Имя: Константин
Телефон:
Описание
Хендай Гранд Старекс 2010 г. в., дизель. 2,5 л. 175 л. с.(по паспорту 145), автомат, категория "В", пробег 128 т. Салон трансформер 8 посадочных мест перфорированная кожа серого цвета. Два люка. Камера заднего вида. Расходники ходовой заменены.
Все вопросы по телефону. Торг уместен.
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