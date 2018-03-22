Hyundai H-1

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 128 тыс. км

Цена: 940 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Северская, Краснодарский край

Имя: Константин

Телефон:

Описание

Хендай Гранд Старекс 2010 г. в., дизель. 2,5 л. 175 л. с.(по паспорту 145), автомат, категория "В", пробег 128 т. Салон трансформер 8 посадочных мест перфорированная кожа серого цвета. Два люка. Камера заднего вида. Расходники ходовой заменены.
Все вопросы по телефону. Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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