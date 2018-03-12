Hyundai Grandeur
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 92 тыс. км
Цена: 1200 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Новотитаровская, Краснодарский край
Имя: Юрий Иванович
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Описание
Автомобиль для тех, кто любит комфорт и драйв. Куплен в салоне в конце 2012 года. Премиум-комплектация. Цвет белый металлик. Панорамная крыша, Вентилируемые передние сидения ( обогрев, охлаждение). Массаж спинного отдела кресла водителя. Кузов покрыт керамическим стеклом. Ухожен, новый аккумулятор. Не требует доп. вложений. Обмен не интересует.
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