Hyundai Grandeur Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 92 тыс. км Цена: 1200 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Новотитаровская, Краснодарский край Имя: Юрий Иванович Телефон:

Описание

Автомобиль для тех, кто любит комфорт и драйв. Куплен в салоне в конце 2012 года. Премиум-комплектация. Цвет белый металлик. Панорамная крыша, Вентилируемые передние сидения ( обогрев, охлаждение). Массаж спинного отдела кресла водителя. Кузов покрыт керамическим стеклом. Ухожен, новый аккумулятор. Не требует доп. вложений. Обмен не интересует.