Hyundai Grandeur

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 92 тыс. км

Цена: 1200 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Новотитаровская, Краснодарский край

Имя: Юрий Иванович

Телефон:

Описание

Автомобиль для тех, кто любит комфорт и драйв. Куплен в салоне в конце 2012 года. Премиум-комплектация. Цвет белый металлик. Панорамная крыша, Вентилируемые передние сидения ( обогрев, охлаждение). Массаж спинного отдела кресла водителя. Кузов покрыт керамическим стеклом. Ухожен, новый аккумулятор. Не требует доп. вложений. Обмен не интересует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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