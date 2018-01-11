Hyundai Grandeur
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 300 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Гулькевичи, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Продам плавный, тихий и надежный авто в полной комплектации в отличном состоянии, вложений не требует вообще (бампера не беру во внимание), двигатель шепчет (масло от замены до замены без добавления), коробка без нареканий, ходовая на 5, масло в АКПП заменено. Весь в родной краске, есть мелкие недочеты, которые уберутся при полировке. Просьба перекупов со смешными ценами не беспокоить. Можно обмен на внедорожник. На обмен цена 500000.
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