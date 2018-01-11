Hyundai Grandeur

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 300 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Гулькевичи, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продам плавный, тихий и надежный авто в полной комплектации в отличном состоянии, вложений не требует вообще (бампера не беру во внимание), двигатель шепчет (масло от замены до замены без добавления), коробка без нареканий, ходовая на 5, масло в АКПП заменено. Весь в родной краске, есть мелкие недочеты, которые уберутся при полировке. Просьба перекупов со смешными ценами не беспокоить. Можно обмен на внедорожник. На обмен цена 500000.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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