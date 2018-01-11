Hyundai Grandeur Дата публикации: 12.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 300 тыс. км Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3300 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Гулькевичи, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продам плавный, тихий и надежный авто в полной комплектации в отличном состоянии, вложений не требует вообще (бампера не беру во внимание), двигатель шепчет (масло от замены до замены без добавления), коробка без нареканий, ходовая на 5, масло в АКПП заменено. Весь в родной краске, есть мелкие недочеты, которые уберутся при полировке. Просьба перекупов со смешными ценами не беспокоить. Можно обмен на внедорожник. На обмен цена 500000.