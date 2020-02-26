Hyundai Grand Starex
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 255 тыс. км
Цена: 802,222 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 145 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый металлик
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Светлана
Комплектация
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Обогрев сидений
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Отличный семейный автомобиль. Чистый Кореец! Двигатель, коробка в отличном состоянии (сел и поехал)!Двигатель диз с турбонадувом! 2497куб.см, 174л.с (145 по ПТС). ABS+EBD,2-AIR BAG, ГУР. Резина абсолютно новая BF Goodrech 225/70/16. Авто 5-и местный, при желании может стать грузовым фургоном, полезный для семейных нужд!Электростеклоподъемники, электрозеркала VDC/ECS/ESP/LD. Центральный замок, автозапуск двигателя! Мультимедия: FM,AM,DVD,MP3,USB,AUX, слот для SD карты, Handsfree,bluetooth, навигация НАВИТЕЛ! Подогрев передних сидений. Туманки LD, Ближний и дальний свет КСЕНОН! Категория "B". Салон перфорированная кожа. Парктроник задний.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.