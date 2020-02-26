Hyundai Grand Starex

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 255 тыс. км

Цена: 802,222 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 145 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый металлик

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Светлана

Телефон:

Комплектация

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Обогрев сидений

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Отличный семейный автомобиль. Чистый Кореец! Двигатель, коробка в отличном состоянии (сел и поехал)!Двигатель диз с турбонадувом! 2497куб.см, 174л.с (145 по ПТС). ABS+EBD,2-AIR BAG, ГУР. Резина абсолютно новая BF Goodrech 225/70/16. Авто 5-и местный, при желании может стать грузовым фургоном, полезный для семейных нужд!Электростеклоподъемники, электрозеркала VDC/ECS/ESP/LD. Центральный замок, автозапуск двигателя! Мультимедия: FM,AM,DVD,MP3,USB,AUX, слот для SD карты, Handsfree,bluetooth, навигация НАВИТЕЛ! Подогрев передних сидений. Туманки LD, Ближний и дальний свет КСЕНОН! Категория "B". Салон перфорированная кожа. Парктроник задний.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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