Hyundai Grand Starex Дата публикации: 26.02.20 Просмотров объявления: 32

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 255 тыс. км Цена: 802,222 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 145 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Светлана Телефон:

Комплектация Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Обогрев сидений Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Отличный семейный автомобиль. Чистый Кореец! Двигатель, коробка в отличном состоянии (сел и поехал)!Двигатель диз с турбонадувом! 2497куб.см, 174л.с (145 по ПТС). ABS+EBD,2-AIR BAG, ГУР. Резина абсолютно новая BF Goodrech 225/70/16. Авто 5-и местный, при желании может стать грузовым фургоном, полезный для семейных нужд!Электростеклоподъемники, электрозеркала VDC/ECS/ESP/LD. Центральный замок, автозапуск двигателя! Мультимедия: FM,AM,DVD,MP3,USB,AUX, слот для SD карты, Handsfree,bluetooth, навигация НАВИТЕЛ! Подогрев передних сидений. Туманки LD, Ближний и дальний свет КСЕНОН! Категория "B". Салон перфорированная кожа. Парктроник задний.