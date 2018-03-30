Hyundai Getz Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 152,5 тыс. км Цена: 190 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Ирина Телефон:

Описание

Продам автомобиль. Во владении два года, ездит девушка. Салон кожа, не прокуренный и чистый, сигнализация с обратной связью и автозапуском, есть запасной ключ зажигания, задние парктроники. Стеклоподъемники задние и передние. за расходниками следили, меняли вовремя. вопросы по телефону и Whatsapp.