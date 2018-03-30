Hyundai Getz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 152,5 тыс. км

Цена: 190 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Ирина

Телефон:

Описание

Продам автомобиль. Во владении два года, ездит девушка. Салон кожа, не прокуренный и чистый, сигнализация с обратной связью и автозапуском, есть запасной ключ зажигания, задние парктроники. Стеклоподъемники задние и передние. за расходниками следили, меняли вовремя. вопросы по телефону и Whatsapp.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Hyundai Getz

Hyundai Getz

Подержанная, пробег 108 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

330 тыс. руб.

Hyundai Getz

Подержанная, пробег 186 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

210 тыс. руб.

Hyundai Getz

Подержанная, пробег 68 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

220 тыс. руб.

Авто, похожие на Hyundai Getz

Mazda Demio

Подержанная, пробег 188 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

195 тыс. руб.

Toyota Vitz

Подержанная, пробег 201 тыс. км.
Краснодарский край, Геленджик

195 тыс. руб.

Hyundai Getz

Подержанная, пробег 186 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

210 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале