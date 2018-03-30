Hyundai Getz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 152,5 тыс. км
Цена: 190 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Ирина
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Описание
Продам автомобиль. Во владении два года, ездит девушка. Салон кожа, не прокуренный и чистый, сигнализация с обратной связью и автозапуском, есть запасной ключ зажигания, задние парктроники. Стеклоподъемники задние и передние. за расходниками следили, меняли вовремя. вопросы по телефону и Whatsapp.
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