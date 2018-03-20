Hyundai Getz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 108 тыс. км
Цена: 330 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Двигатель 1.6 в ДТП не была, по кузову сколов и царапин нет, салон чистый ухоженный, в машине не курили, двигатель и ходовая без нареканий, автомат работает отлично, переключает плавно, бережная эксплуатация и гаражное хранение я второй хозяин. Машина в отличном состоянии вложений не требует. Максимальная комплектация: кондиционер, дисковые тормоза, противотуманки, эл. зеркала, Эл. стеклоподьемники, литые диски, сигнализация, два ключа, два брелка.
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