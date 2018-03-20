Hyundai Getz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 108 тыс. км

Цена: 330 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Двигатель 1.6 в ДТП не была, по кузову сколов и царапин нет, салон чистый ухоженный, в машине не курили, двигатель и ходовая без нареканий, автомат работает отлично, переключает плавно, бережная эксплуатация и гаражное хранение я второй хозяин. Машина в отличном состоянии вложений не требует. Максимальная комплектация: кондиционер, дисковые тормоза, противотуманки, эл. зеркала, Эл. стеклоподьемники, литые диски, сигнализация, два ключа, два брелка.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Hyundai Getz

Hyundai Getz

Подержанная, пробег 186 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

210 тыс. руб.

Hyundai Getz

Подержанная, пробег 68 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

220 тыс. руб.

Hyundai Getz

Подержанная, пробег 857 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

345 тыс. руб.

Авто, похожие на Hyundai Getz

FIAT Punto

Подержанная, пробег 102 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

250 тыс. руб.

Chevrolet Spark

Подержанная, пробег 85 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

350 тыс. руб.

Skoda Fabia

Подержанная, пробег 107,3 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

410 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале