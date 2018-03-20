Hyundai Getz Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 108 тыс. км Цена: 330 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Двигатель 1.6 в ДТП не была, по кузову сколов и царапин нет, салон чистый ухоженный, в машине не курили, двигатель и ходовая без нареканий, автомат работает отлично, переключает плавно, бережная эксплуатация и гаражное хранение я второй хозяин. Машина в отличном состоянии вложений не требует. Максимальная комплектация: кондиционер, дисковые тормоза, противотуманки, эл. зеркала, Эл. стеклоподьемники, литые диски, сигнализация, два ключа, два брелка.