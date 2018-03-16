Hyundai Getz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 68 тыс. км

Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Анжелика

Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии, имеется зимняя резина на дисках. Вложений не требует. Из Сингапура Новороссийская таможня 2007.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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