Hyundai Getz Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 68 тыс. км Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Анжелика Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии, имеется зимняя резина на дисках. Вложений не требует. Из Сингапура Новороссийская таможня 2007.