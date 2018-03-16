Hyundai Getz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 68 тыс. км
Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Анжелика
Телефон:
Описание
Машина в хорошем состоянии, имеется зимняя резина на дисках. Вложений не требует. Из Сингапура Новороссийская таможня 2007.
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