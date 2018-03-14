Hyundai Getz Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 857 тыс. км Цена: 345 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Олег Телефон:

Описание

Продается отличный автомобиль корейской сборки. Машина обслужена и дополнительных вложений не требует. Новая резина TIGAR. Защита ДВС и АКП. Возможен торг при осмотре.