Hyundai Getz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 857 тыс. км

Цена: 345 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Олег

Телефон:

Описание

Продается отличный автомобиль корейской сборки. Машина обслужена и дополнительных вложений не требует. Новая резина TIGAR. Защита ДВС и АКП. Возможен торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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