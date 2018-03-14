Hyundai Getz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 857 тыс. км
Цена: 345 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Олег
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Описание
Продается отличный автомобиль корейской сборки. Машина обслужена и дополнительных вложений не требует. Новая резина TIGAR. Защита ДВС и АКП. Возможен торг при осмотре.
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