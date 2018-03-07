Hyundai Getz Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 89 тыс. км Цена: 255 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый Информация о владельце Город: Ейск, Краснодарский край Имя: Ирина Телефон:

Описание

Автомобиль в прекрасном состоянии, есть всё для приятной езды и комфорта: кондиционер,подогрев сидений и зеркал, эл. зеркала и все 4 стеклоподъёмника, подушки безопасности, магнитола, новая резина. Есть небольшой торг.