Hyundai Getz

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 89 тыс. км

Цена: 255 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Ейск, Краснодарский край

Имя: Ирина

Телефон:

Описание

Автомобиль в прекрасном состоянии, есть всё для приятной езды и комфорта: кондиционер,подогрев сидений и зеркал, эл. зеркала и все 4 стеклоподъёмника, подушки безопасности, магнитола, новая резина. Есть небольшой торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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