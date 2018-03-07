Hyundai Getz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 89 тыс. км
Цена: 255 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Ейск, Краснодарский край
Имя: Ирина
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Описание
Автомобиль в прекрасном состоянии, есть всё для приятной езды и комфорта: кондиционер,подогрев сидений и зеркал, эл. зеркала и все 4 стеклоподъёмника, подушки безопасности, магнитола, новая резина. Есть небольшой торг.
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