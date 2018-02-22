Hyundai Getz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Тихорецк, Краснодарский край

Имя: Татьяна

Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии, выпущен в конце 2006 года, дополнительная шумоизоляция салона, антикорозийная обработка, ГУР, ABS, SRS, сигнализация с обратной связью и доводчиками стёкол, кондиционер заправлен, я 4 владелец, ПТС оригинал, эл. зеркала, подогрев передних сидений, 4 эл. стекло подъемника, ГРМ и расходники заменены, новая АКБ, расход трасса 5 л, город 7 л, торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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