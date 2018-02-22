Hyundai Getz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 140 тыс. км
Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Тихорецк, Краснодарский край
Имя: Татьяна
Описание
Авто в хорошем состоянии, выпущен в конце 2006 года, дополнительная шумоизоляция салона, антикорозийная обработка, ГУР, ABS, SRS, сигнализация с обратной связью и доводчиками стёкол, кондиционер заправлен, я 4 владелец, ПТС оригинал, эл. зеркала, подогрев передних сидений, 4 эл. стекло подъемника, ГРМ и расходники заменены, новая АКБ, расход трасса 5 л, город 7 л, торг.
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