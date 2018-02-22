Hyundai Getz Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 140 тыс. км Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Тихорецк, Краснодарский край Имя: Татьяна Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии, выпущен в конце 2006 года, дополнительная шумоизоляция салона, антикорозийная обработка, ГУР, ABS, SRS, сигнализация с обратной связью и доводчиками стёкол, кондиционер заправлен, я 4 владелец, ПТС оригинал, эл. зеркала, подогрев передних сидений, 4 эл. стекло подъемника, ГРМ и расходники заменены, новая АКБ, расход трасса 5 л, город 7 л, торг.