Hyundai Getz Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 345 тыс. км Цена: 345 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Денис Телефон:

Описание

Продам Гетц в хорошем состоянии. Максимальная комплектация для двигателя 1.4 (бортовой компьютер, кожаный руль, регулировка сиденья по высоте). Из допов доводчики боковых окон и сигнализация с автозапуском. Машина не новая - есть жизненные коцки. В техническом плане все хорошо. Аргументированный торг при осмотре.