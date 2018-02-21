Hyundai Getz

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 345 тыс. км

Цена: 345 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Денис

Телефон:

Описание

Продам Гетц в хорошем состоянии. Максимальная комплектация для двигателя 1.4 (бортовой компьютер, кожаный руль, регулировка сиденья по высоте). Из допов доводчики боковых окон и сигнализация с автозапуском. Машина не новая - есть жизненные коцки. В техническом плане все хорошо. Аргументированный торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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