Hyundai Getz
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 345 тыс. км
Цена: 345 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Денис
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Описание
Продам Гетц в хорошем состоянии. Максимальная комплектация для двигателя 1.4 (бортовой компьютер, кожаный руль, регулировка сиденья по высоте). Из допов доводчики боковых окон и сигнализация с автозапуском. Машина не новая - есть жизненные коцки. В техническом плане все хорошо. Аргументированный торг при осмотре.
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