Hyundai Getz

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 145 тыс. км

Цена: 272 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Читаем внимательно. Вложений не требует. Редкий экземпляр. Сохранена практически идеально. Я хозяин по документам. Машина в заводском лакокрасочном покрытии, не трогались даже бампера 100 %. Нет ни царапин, ни вмятин.Ни чего не откручивалось, не снималось,и не подкрашивалось. Всё остекление заводское,без трещин и сколов. Мотор сухой, без подтеков масла, не намыт. Работает тихо.
Технически в отличном состоянии. Вложений не требует! Комплектация максимальная: кондиционер, подогрев сидений и зеркал, гид-ль руля, все эл. стекла, тормозн. сист ABS, хром пакет, двухцветный салон, регулировка водит. сидения с подлокотником, передн. п .туманки, борт компьютер,и т. д. По салону, не прокурен, нет зацарапанного пластика, сидения целые, не отсиженные.
Документы оригинальные, два компл. ключей, с двумя брелоками сигнализации, тех.осмотр пройден. Зеркальные номера бонусом. Просмотр по догороворенности р-н Кр. Площади, Семёновская 67 (ч. дом).

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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