Hyundai Getz Дата публикации: 1.03.18 Просмотров объявления: 57 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 145 тыс. км Цена: 272 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Читаем внимательно. Вложений не требует. Редкий экземпляр. Сохранена практически идеально. Я хозяин по документам. Машина в заводском лакокрасочном покрытии, не трогались даже бампера 100 %. Нет ни царапин, ни вмятин.Ни чего не откручивалось, не снималось,и не подкрашивалось. Всё остекление заводское,без трещин и сколов. Мотор сухой, без подтеков масла, не намыт. Работает тихо.

Технически в отличном состоянии. Вложений не требует! Комплектация максимальная: кондиционер, подогрев сидений и зеркал, гид-ль руля, все эл. стекла, тормозн. сист ABS, хром пакет, двухцветный салон, регулировка водит. сидения с подлокотником, передн. п .туманки, борт компьютер,и т. д. По салону, не прокурен, нет зацарапанного пластика, сидения целые, не отсиженные.

Документы оригинальные, два компл. ключей, с двумя брелоками сигнализации, тех.осмотр пройден. Зеркальные номера бонусом. Просмотр по догороворенности р-н Кр. Площади, Семёновская 67 (ч. дом).