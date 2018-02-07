Hyundai Getz
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 98 тыс. км
Цена: 377 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто куплен 23.03.2011 года в Авто салоне. Сборка Ю. Корея.Не бита 100%. крашен только передний бампер, ПТС оригинал. Один хозяин. Авто в очень хорошем состоянии. Без обменов.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.