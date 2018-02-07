Hyundai Getz Дата публикации: 7.02.18 Просмотров объявления: 91 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 98 тыс. км Цена: 377 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто куплен 23.03.2011 года в Авто салоне. Сборка Ю. Корея.Не бита 100%. крашен только передний бампер, ПТС оригинал. Один хозяин. Авто в очень хорошем состоянии. Без обменов.