Hyundai Getz

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 98 тыс. км

Цена: 377 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто куплен 23.03.2011 года в Авто салоне. Сборка Ю. Корея.Не бита 100%. крашен только передний бампер, ПТС оригинал. Один хозяин. Авто в очень хорошем состоянии. Без обменов.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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