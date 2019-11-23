Hyundai Elantra Дата публикации: 23.11.19 Просмотров объявления: 68

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 200 тыс. км Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Центральный замок

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии 100%, весь в родной краске, ни каких вложений не требует.

ОДИН ХОЗЯИН!!! За машиной ухаживали, бережная эксплуатация. Кондиционер, печка, все работает.

Автомобиль можно приобрести в кредит, по двум документам!

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