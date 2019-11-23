Hyundai Elantra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Владимир
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Центральный замок
Описание
Автомобиль в идеальном состоянии 100%, весь в родной краске, ни каких вложений не требует.
ОДИН ХОЗЯИН!!! За машиной ухаживали, бережная эксплуатация. Кондиционер, печка, все работает.
Автомобиль можно приобрести в кредит, по двум документам!
Звоните в любое время, отвечу на все интересующие вопросы!
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