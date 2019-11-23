Hyundai Elantra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Центральный замок

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии 100%, весь в родной краске, ни каких вложений не требует.
ОДИН ХОЗЯИН!!! За машиной ухаживали, бережная эксплуатация. Кондиционер, печка, все работает.
Автомобиль можно приобрести в кредит, по двум документам!
Звоните в любое время, отвечу на все интересующие вопросы!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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