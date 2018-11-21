Hyundai Elantra Дата публикации: 9.12.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 197 тыс. км Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 197 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Динская, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Комплектация Кондиционер: охлаждение Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: электропривод Регулировка сиденья пассажира: электропривод Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Газобаллоное оборудование (ГБО) Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продаю очень экономную Hyundai elantra GLS 2004 г. в., 2-литра, пробег 197000 км, отличное состояние, 2 хозяина. Ввезена в Россию в 2004 году. Цвет темно-синий, полный автомат. ABS,

круиз-контроль,ГАЗ-БЕНЗИН, газовое оборудование 4-е

поколение. Хорошая зимняя резина с дисками.

JVC музыка MP3. Тонировка стекол, стеклоподъемники все,

стекла без трещин и сколов, вся электрика работает

исправно, двигатель масло не берет, автомат не дергает и не

пинает. Кондиционер рабочий,свежезаправленный. Железо без ржавчины, рыжиков и

сколов. Диски R-15 на штампе. Ходовка в хорошем состоянии. Все расходники

менялись вовремя. Новый радиатор, свечи, бронепровода,

генератор, катушки, ролики, ремни и фильтры менялись с

маслом,ГУР- заменена жидкость.

Во вложениях не нуждается, за машиной следили.

Эксплуатировалась только в Краснодарском крае.

Являюсь хозяином по ПТС, во владении авто 2 года, продаю по

семейным обстоятельствам.

Осмотр в ст. Динской. Оригинальный ПТС.