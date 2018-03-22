Hyundai Elantra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 306 тыс. км
Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Своевременно обслуживался в полном объеме, есть история тех обслуживания за последние 3 года эксплуатации 80 тыс. пробега. Технически по двигателю, коробке, ходовой проблем нет. Оригинальный ПТС. Полный комплект ключей и документов.
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