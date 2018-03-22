Hyundai Elantra Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 306 тыс. км Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Своевременно обслуживался в полном объеме, есть история тех обслуживания за последние 3 года эксплуатации 80 тыс. пробега. Технически по двигателю, коробке, ходовой проблем нет. Оригинальный ПТС. Полный комплект ключей и документов.