Hyundai Elantra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 306 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Своевременно обслуживался в полном объеме, есть история тех обслуживания за последние 3 года эксплуатации 80 тыс. пробега. Технически по двигателю, коробке, ходовой проблем нет. Оригинальный ПТС. Полный комплект ключей и документов.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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