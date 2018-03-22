Hyundai Elantra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 89 тыс. км

Цена: 357 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Максим

Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии, хорошая комплектация, сигнализация. ПТС родной, пробег не крученный. Я третий по факту хозяин, хотя в ПТС 4. Торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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