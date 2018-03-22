Hyundai Elantra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 89 тыс. км
Цена: 357 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Максим
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Описание
Авто в хорошем состоянии, хорошая комплектация, сигнализация. ПТС родной, пробег не крученный. Я третий по факту хозяин, хотя в ПТС 4. Торг при осмотре.
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