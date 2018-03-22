Hyundai Elantra Дата публикации: 27.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 89 тыс. км Цена: 357 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии, хорошая комплектация, сигнализация. ПТС родной, пробег не крученный. Я третий по факту хозяин, хотя в ПТС 4. Торг при осмотре.