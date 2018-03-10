Hyundai Elantra Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 112 тыс. км Цена: 399 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Наталья Телефон:

Описание

Продам не дорого HYUNDAI ELANTRA. Надежная. Комфортная. Легкая в управлении. Страна изготовитель Карея. Автомобиль в отличном состоянии и без каких либо вложений. Полная комплектация. Бортовой компьютер. Кондиционер. Подогревы сидлений и стекла.Корректор фар. Управление на руле. Стеклоподъемники на все двери. Электро-регулировка зеркал.Штатная качественная музыка. Активная система безопасностии т. д. Все работает как часики. Коробка полноценный автомат переключает мягко и без толчков. Двигатель цепной, долговечный по своим ресурсам работает ровно и без посторонних звуков. Салон автомобиля в отличном состоянии без дыр и потертостей. Дорогая современная сигнализация с обратной связью и авто запуском. Новая дорогая зимняя резина. Легкоспланый диски. ПТС- оригинал! Звоните до 23.00.