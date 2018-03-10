Hyundai Elantra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 112 тыс. км

Цена: 399 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Наталья

Телефон:

Описание

Продам не дорого HYUNDAI ELANTRA. Надежная. Комфортная. Легкая в управлении. Страна изготовитель Карея. Автомобиль в отличном состоянии и без каких либо вложений. Полная комплектация. Бортовой компьютер. Кондиционер. Подогревы сидлений и стекла.Корректор фар. Управление на руле. Стеклоподъемники на все двери. Электро-регулировка зеркал.Штатная качественная музыка. Активная система безопасностии т. д. Все работает как часики. Коробка полноценный автомат переключает мягко и без толчков. Двигатель цепной, долговечный по своим ресурсам работает ровно и без посторонних звуков. Салон автомобиля в отличном состоянии без дыр и потертостей. Дорогая современная сигнализация с обратной связью и авто запуском. Новая дорогая зимняя резина. Легкоспланый диски. ПТС- оригинал! Звоните до 23.00.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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