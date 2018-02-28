Hyundai Elantra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 143 тыс. км
Цена: 395 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Бордовый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Машина в отличном состоянии для своих лет. 2 хозяина. ПТС оригинал. Самая максимальная комплектация на автомате. Климат-контроль, 10 AIRBAG, заводские литые диски и т. д. 2 сигнализации с автозапуском. Кузов весь ровный, все стёкла родные и лобовое тоже. Двигатель без проблем. Автомат в отличном состоянии, масло менял не давно. Ходовая обслужена. Тормозные диски и колодки в круг новые. Салон не затёрт и не прокурен. На новой зимней резине. Реальному покупателю торг при осмотре. Срочно.
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