Hyundai Elantra Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 143 тыс. км Цена: 395 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Бордовый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии для своих лет. 2 хозяина. ПТС оригинал. Самая максимальная комплектация на автомате. Климат-контроль, 10 AIRBAG, заводские литые диски и т. д. 2 сигнализации с автозапуском. Кузов весь ровный, все стёкла родные и лобовое тоже. Двигатель без проблем. Автомат в отличном состоянии, масло менял не давно. Ходовая обслужена. Тормозные диски и колодки в круг новые. Салон не затёрт и не прокурен. На новой зимней резине. Реальному покупателю торг при осмотре. Срочно.