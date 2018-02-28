Hyundai Elantra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 143 тыс. км

Цена: 395 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Бордовый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии для своих лет. 2 хозяина. ПТС оригинал. Самая максимальная комплектация на автомате. Климат-контроль, 10 AIRBAG, заводские литые диски и т. д. 2 сигнализации с автозапуском. Кузов весь ровный, все стёкла родные и лобовое тоже. Двигатель без проблем. Автомат в отличном состоянии, масло менял не давно. Ходовая обслужена. Тормозные диски и колодки в круг новые. Салон не затёрт и не прокурен. На новой зимней резине. Реальному покупателю торг при осмотре. Срочно.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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