Hyundai Elantra
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 117,2 тыс. км
Цена: 370 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в отличном состоянии, конец декабря 2007 г. Самая максимальная комплектация GLS.V-2 л. Климат-контроль, эл. зеркала с подогревом,4 стеклоподъемника,бортовой компьютер,подогрев сидений,велюровый салон. ЭУР, ABS, ESP, 10 SRS. Музыка МР-3, блютус. Сигнализация с обратной связью. Литые диски R-16. Перекупщиков просьба не беспокоить.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.