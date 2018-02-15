Hyundai Elantra

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 117,2 тыс. км

Цена: 370 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в отличном состоянии, конец декабря 2007 г. Самая максимальная комплектация GLS.V-2 л. Климат-контроль, эл. зеркала с подогревом,4 стеклоподъемника,бортовой компьютер,подогрев сидений,велюровый салон. ЭУР, ABS, ESP, 10 SRS. Музыка МР-3, блютус. Сигнализация с обратной связью. Литые диски R-16. Перекупщиков просьба не беспокоить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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