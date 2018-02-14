Hyundai Elantra
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 40 тыс. км
Цена: 700 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Подогрев передних сидений, подогрев руля, бортовой компьютер заднего вида, электроусилитель руля, мультируль. Электрозеркала, коробка автомат, типтроник. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.