Hyundai Elantra

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 40 тыс. км

Цена: 700 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Подогрев передних сидений, подогрев руля, бортовой компьютер заднего вида, электроусилитель руля, мультируль. Электрозеркала, коробка автомат, типтроник. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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