Hyundai Elantra Дата публикации: 5.02.18 Просмотров объявления: 42 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 35 тыс. км Цена: 760 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Куплена в 2015 январь Темп-Авто Аксай за наличку, не бита, не крашена, любые проверки за ваш счет.