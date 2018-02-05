Hyundai Elantra
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 35 тыс. км
Цена: 760 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Куплена в 2015 январь Темп-Авто Аксай за наличку, не бита, не крашена, любые проверки за ваш счет.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.