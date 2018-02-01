Hyundai Elantra Дата публикации: 1.02.18 Просмотров объявления: 66 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 25 тыс. км Цена: 899 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Читаем внимательно!

ПТС оригинал - куплена в сентябре 2016г за 1.100 млн + доп. оборудование у дилера в Краснодаре (я 2 хозяин с сентября 2017г - в птс вписан). Цвет белый. Идеальное тех. состояние, бережная эксплуатация, пробег реальный, не скрученный - обслуживание согласно сервисной книге на СТО все расходники оригинальные (ТО делалось каждые 8т. км самостоятельно). Двигатель, МКПП, ходовка и салон в отличном состоянии, кузов отличный внешний вид - без ДТП (не битый, не крашенный 100% даже бампера - любые проверки приборами и т. д. за ваш счет). Стекла все родные (в том числе и лобовое). На 24 т. км сделано ТО (декабрь 2017 г) - поменяно: масло, фильтра (масляный, воздушный, салонный). Двигатель - цепной. Расход топлива в смешанном цикле 6-7 л/100 км.

Комплектация: ABS, ESP, дневные ходовые огни, подушки безопасности, подогревы передних сидений, задние сиденья складываются 60: 40, передний и задний центральные подлокотники, подсветка зеркал в солнце - защитных козырьках, два ключа с управлением ЦЗ и дистанционным открыванием багажника, дополнительный стоп- сигнал, задний противотуманный фонарь, магнитола штатная + управление на руле + aux + usb + громкая связь, кондиционер (отлично холодит). На зимней шипованной резине.

Дополнительно установлено: сигнализация с обратной связью с возможностью активирования автозапуска, фирменные резиновые коврики в салоне и багажнике, задние парктроники в цвет кузова, тонировка задних стекол, дефлекторы на окнах, стальная защита двигателя.

Недостатков нет, кроме незначительных эксплуатационных сколов ЛКП. Ни один другой автомобиль не обладает таким хорошим соотношением «цена- качество». Доступная цена и невысокая стоимость обслуживания, при высокой надежности. Торг только возле машины. Продаю авто сам, в помощи не нуждаюсь. Второй автомобиль в семье. Используется каждый день ни куда ставить не буду. Выкуп не интересен - не надо присылать СМС. Рассмотрю обмен только на Хундай ix35, Киа Sportage от 2014 года АКПП (хлам не предлагать).