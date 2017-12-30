Hyundai Elantra Дата публикации: 11.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 100,6 тыс. км Цена: 699 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продам Элантру 1,8л 150л.с. в максимальной комплектации:

-кнопка Старт-Стоп

-подогрев руля

-подогрев всех сидений

-комбинированный салон: ткань+кожа

-передний и задний парктроники

-камера заднего вида

-литые диски 17"

-свежая липучка

-электропривод водительского сиденья

-раздельный климат-контроль

-круиз-контроль

-функция складывания зеркал

-АУХ, ЮСБ

-мультируль

-сигнализация с автозапуском

-выведено дополнительное питание под регистратор и навигатор

Автомобиль покупал лично в официальном дилерском центре Юг-Авто (до меня сдавали в зачет нового авто и дилерский центр). ПТС оригинал. Без ДТП. Крашеных деталей нет. Сервисная книга с отметками о прохождении ТО у дилера и заказ-наряды в наличии. Любые проверки в любом официальном дилерском центре. Покупал за наличный расчет, подтверждающие документы могу предоставить.

Торга по-телефону нет. Обмена нет. Салоны и кар-прайс можете не звонить. Продаю лично. Могу присутствовать в ГИБДД.