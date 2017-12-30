Hyundai Elantra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 100,6 тыс. км
Цена: 699 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Продам Элантру 1,8л 150л.с. в максимальной комплектации:
-кнопка Старт-Стоп
-подогрев руля
-подогрев всех сидений
-комбинированный салон: ткань+кожа
-передний и задний парктроники
-камера заднего вида
-литые диски 17"
-свежая липучка
-электропривод водительского сиденья
-раздельный климат-контроль
-круиз-контроль
-функция складывания зеркал
-АУХ, ЮСБ
-мультируль
-сигнализация с автозапуском
-выведено дополнительное питание под регистратор и навигатор
Автомобиль покупал лично в официальном дилерском центре Юг-Авто (до меня сдавали в зачет нового авто и дилерский центр). ПТС оригинал. Без ДТП. Крашеных деталей нет. Сервисная книга с отметками о прохождении ТО у дилера и заказ-наряды в наличии. Любые проверки в любом официальном дилерском центре. Покупал за наличный расчет, подтверждающие документы могу предоставить.
Торга по-телефону нет. Обмена нет. Салоны и кар-прайс можете не звонить. Продаю лично. Могу присутствовать в ГИБДД.
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