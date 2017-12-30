Hyundai Elantra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 100,6 тыс. км

Цена: 699 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продам Элантру 1,8л 150л.с. в максимальной комплектации:
-кнопка Старт-Стоп
-подогрев руля
-подогрев всех сидений
-комбинированный салон: ткань+кожа
-передний и задний парктроники
-камера заднего вида
-литые диски 17"
-свежая липучка
-электропривод водительского сиденья
-раздельный климат-контроль
-круиз-контроль
-функция складывания зеркал
-АУХ, ЮСБ
-мультируль
-сигнализация с автозапуском
-выведено дополнительное питание под регистратор и навигатор
Автомобиль покупал лично в официальном дилерском центре Юг-Авто (до меня сдавали в зачет нового авто и дилерский центр). ПТС оригинал. Без ДТП. Крашеных деталей нет. Сервисная книга с отметками о прохождении ТО у дилера и заказ-наряды в наличии. Любые проверки в любом официальном дилерском центре. Покупал за наличный расчет, подтверждающие документы могу предоставить.
Торга по-телефону нет. Обмена нет. Салоны и кар-прайс можете не звонить. Продаю лично. Могу присутствовать в ГИБДД.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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