Hyundai Elantra

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 77,6 тыс. км

Цена: 625 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Синий

Информация о владельце

ГородРостов-на-Дону, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7(863) 309-11-73

Описание

Куплен у официального дилера, Оригинальный пробег, отличное внешнее и техническое состояние. Данный автомобиль Вы можете приобрести в кредит на выгодных условиях - Проверка юридической чистоты автомобиля - Возможность обмена представленного автомобиля на Ваш с пробегом - Данный автомобиль Вы можете застраховать в нашей компании по ОСАГО и КАСКО - Тест-Драйв - Наличный и безналичный расчет. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Hyundai Elantra

Hyundai Elantra

Подержанная, пробег 38 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

824 тыс. руб.

Hyundai Elantra

Подержанная, пробег 105 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

684 тыс. руб.

Hyundai Elantra

Подержанная, пробег 178 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

220 тыс. руб.

Авто, похожие на Hyundai Elantra

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 38,7 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

550 тыс. руб.

Kia Cerato

Подержанная, пробег 153 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

705 тыс. руб.

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 33,9 тыс. км.
Ростовская область, Донской

490 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале