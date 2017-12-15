Hyundai Elantra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 186 тыс. км

Цена: 305 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алина

Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии. Салон не прокуренный. Подогрев передних сидений, 4 стеклоподъемника, кондиционер. Все расходники поменял. Есть не значительные недочеты по кузову. В ДТП не участвовала. Реальному покупателю торг и летняя резина в подарок.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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