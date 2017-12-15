Hyundai Elantra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 186 тыс. км
Цена: 305 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алина
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Описание
Машина в хорошем состоянии. Салон не прокуренный. Подогрев передних сидений, 4 стеклоподъемника, кондиционер. Все расходники поменял. Есть не значительные недочеты по кузову. В ДТП не участвовала. Реальному покупателю торг и летняя резина в подарок.
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