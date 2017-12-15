Hyundai Elantra Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 186 тыс. км Цена: 305 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алина Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии. Салон не прокуренный. Подогрев передних сидений, 4 стеклоподъемника, кондиционер. Все расходники поменял. Есть не значительные недочеты по кузову. В ДТП не участвовала. Реальному покупателю торг и летняя резина в подарок.