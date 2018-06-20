Hyundai County
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 50 тыс. км
Цена: 1000 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3907 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет:
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Марина
Телефон:
Описание
Продаются оптом автобусы Хюндай Каунти коротыши 3 штуки в хорошем состоянии, 2012 года, с кондиционерами, салоны в отличном состоянии.
Цена обозначена за все 3 автобуса.
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