Hyundai County Дата публикации: 20.06.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 50 тыс. км Цена: 1000 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3907 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Марина Телефон:

Описание

Продаются оптом автобусы Хюндай Каунти коротыши 3 штуки в хорошем состоянии, 2012 года, с кондиционерами, салоны в отличном состоянии.

Цена обозначена за все 3 автобуса.