Hyundai County

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 50 тыс. км

Цена: 1000 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3907 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет:

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Марина

Телефон:

Описание

Продаются оптом автобусы Хюндай Каунти коротыши 3 штуки в хорошем состоянии, 2012 года, с кондиционерами, салоны в отличном состоянии.
Цена обозначена за все 3 автобуса.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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