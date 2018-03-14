Hyundai Avante Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 88 тыс. км Цена: 640 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Реальный пробег, своевременное обслуживание, отличное внешнее и техническое состояние, любые проверки. 100% не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Зимняя резина в комплекте. В собственности 1,5 года. Торг минимальный при осмотре.