Hyundai Avante
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 88 тыс. км
Цена: 640 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Евгений
Телефон:
Описание
Реальный пробег, своевременное обслуживание, отличное внешнее и техническое состояние, любые проверки. 100% не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Зимняя резина в комплекте. В собственности 1,5 года. Торг минимальный при осмотре.
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