Hyundai Avante

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 88 тыс. км

Цена: 640 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Реальный пробег, своевременное обслуживание, отличное внешнее и техническое состояние, любые проверки. 100% не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Зимняя резина в комплекте. В собственности 1,5 года. Торг минимальный при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Hyundai Avante

Hyundai Avante

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

110 тыс. руб.

Авто, похожие на Hyundai Avante

Mazda 3

Подержанная, пробег 111,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

495 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 101,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

500 тыс. руб.

Honda City

Подержанная, пробег 133 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

570 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале