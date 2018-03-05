Hyundai Aero
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 125 тыс. км
Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 11820 см³
Руль: левый
Вид кузова: Лифтбек
Цвет: Серебристый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
А также
Люк
Тонировка стёкол
Описание
Продам Hyundai aerotown. 1999г. Туристический.
Двигатель. D6BR. Коробка механическая. Всё крышки багажников новые. На передних колесах новая резина. Кондиционер,. холодильник,. музыка,. микрофон.
Телевизора нет.
Автобус в хорошем рабочем состоянии.
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