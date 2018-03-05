Hyundai Aero

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 125 тыс. км

Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 11820 см³

Руль: левый

Вид кузова: Лифтбек

Цвет: Серебристый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

А также

Люк

Тонировка стёкол

Описание

Продам Hyundai aerotown. 1999г. Туристический.
Двигатель. D6BR. Коробка механическая. Всё крышки багажников новые. На передних колесах новая резина. Кондиционер,. холодильник,. музыка,. микрофон.
Телевизора нет.
Автобус в хорошем рабочем состоянии.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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