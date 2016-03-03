Hyundai Accent Дата публикации: 13.03.19 Просмотров объявления: 15

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 220 тыс. км Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: охлаждение Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: водительская Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в хорошем техническом состоянии, родная краска, недочеты по кузову, не работает датчик АБС,

торг у капота