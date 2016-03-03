Hyundai Accent

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 220 тыс. км

Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в хорошем техническом состоянии, родная краска, недочеты по кузову, не работает датчик АБС,
торг у капота

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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