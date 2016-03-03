Hyundai Accent
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 220 тыс. км
Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Автомобиль в хорошем техническом состоянии, родная краска, недочеты по кузову, не работает датчик АБС,
торг у капота
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