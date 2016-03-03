машина в отличном состоянии, обслужена вовремя, чистая, красивые диски на 14, продаем срочно, возможен торг.

Электростеклоподъёмники: передние и задние

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Регулировка положения руля: две плоскости

Имя: Виктория

Цена: 240 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2007

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