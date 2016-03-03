Hyundai Accent

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 155 тыс. км

Цена: 240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1498 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Кореновск, Краснодарский край

Имя: Виктория

Телефон:

Комплектация

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

машина в отличном состоянии, обслужена вовремя, чистая, красивые диски на 14, продаем срочно, возможен торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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