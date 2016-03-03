Hyundai Accent
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 155 тыс. км
Цена: 240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1498 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Кореновск, Краснодарский край
Имя: Виктория
Комплектация
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
машина в отличном состоянии, обслужена вовремя, чистая, красивые диски на 14, продаем срочно, возможен торг.
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