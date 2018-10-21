Hyundai Accent Дата публикации: 12.11.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 132 тыс. км Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 1498 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Информация о владельце Город: Ейск, Краснодарский край Имя: ALEX Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: одна плоскость Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Газобаллоное оборудование (ГБО) Легкосплавные диски Обогрев зеркал Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продаю Хендай Акцент 2007 г. Владею авто 5 лет.Газ- бензин(экономия около 40% на заправке), ПТС оригинал, Машина в хорошем состоянии, масло заменено в коробке, двигателе. Двигатель масло не берет, Тормозные колодки передние, задние - новые. Резина почти новая, диски литые R14. По двигателю, коробке, ходовой проблем нет. По кузову и заднему бамперу есть незначительные сколы. Салон без проблем. Имеется 2 комплекта ключей, ABS. электростеклоподьемники, кондиционер(недавно заправлен), регулировка боковых зеркал, печка работает отлично. Небольшой торг.