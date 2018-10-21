Hyundai Accent

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 132 тыс. км

Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1498 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет:

Информация о владельце

Город: Ейск, Краснодарский край

Имя: ALEX

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Газобаллоное оборудование (ГБО)

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продаю Хендай Акцент 2007 г. Владею авто 5 лет.Газ- бензин(экономия около 40% на заправке), ПТС оригинал, Машина в хорошем состоянии, масло заменено в коробке, двигателе. Двигатель масло не берет, Тормозные колодки передние, задние - новые. Резина почти новая, диски литые R14. По двигателю, коробке, ходовой проблем нет. По кузову и заднему бамперу есть незначительные сколы. Салон без проблем. Имеется 2 комплекта ключей, ABS. электростеклоподьемники, кондиционер(недавно заправлен), регулировка боковых зеркал, печка работает отлично. Небольшой торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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