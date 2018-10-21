Hyundai Accent
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 132 тыс. км
Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1498 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет:
Информация о владельце
Город: Ейск, Краснодарский край
Имя: ALEX
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Газобаллоное оборудование (ГБО)
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продаю Хендай Акцент 2007 г. Владею авто 5 лет.Газ- бензин(экономия около 40% на заправке), ПТС оригинал, Машина в хорошем состоянии, масло заменено в коробке, двигателе. Двигатель масло не берет, Тормозные колодки передние, задние - новые. Резина почти новая, диски литые R14. По двигателю, коробке, ходовой проблем нет. По кузову и заднему бамперу есть незначительные сколы. Салон без проблем. Имеется 2 комплекта ключей, ABS. электростеклоподьемники, кондиционер(недавно заправлен), регулировка боковых зеркал, печка работает отлично. Небольшой торг.
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