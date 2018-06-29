Hyundai Accent
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 210 тыс. км
Цена: 207,999 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1498 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Темрюк, Краснодарский край
Имя: Аппаз
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Обогрев зеркал
Охранная система
Описание
Авто на полном ходу, обмен на авто
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