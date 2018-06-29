Hyundai Accent

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 210 тыс. км

Цена: 207,999 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1498 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Темрюк, Краснодарский край

Имя: Аппаз

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Обогрев зеркал

Охранная система

Описание

Авто на полном ходу, обмен на авто

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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