Hyundai Accent Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 118 тыс. км Цена: 289 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии, комплектация максимальная на механике, дополнительно установлена сигнализация с автозапуском и доводчики стёкол, ПТС родной, в авариях не была, краска родная, стекла все заводские, салон чистый, резина летняя и зимняя, вложений не требует, торг при осмотре.