Hyundai Accent

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 118 тыс. км

Цена: 289 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии, комплектация максимальная на механике, дополнительно установлена сигнализация с автозапуском и доводчики стёкол, ПТС родной, в авариях не была, краска родная, стекла все заводские, салон чистый, резина летняя и зимняя, вложений не требует, торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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