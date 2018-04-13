Hyundai Accent
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 118 тыс. км
Цена: 289 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Евгений
Телефон:
Описание
Машина в отличном состоянии, комплектация максимальная на механике, дополнительно установлена сигнализация с автозапуском и доводчики стёкол, ПТС родной, в авариях не была, краска родная, стекла все заводские, салон чистый, резина летняя и зимняя, вложений не требует, торг при осмотре.
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