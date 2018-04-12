Hyundai Accent

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 125 тыс. км

Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Ейск, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии. Максимальная комплектация для Акцента. Летом была полная замена жидкостей всех, даже в коробке. Есть зимняя резина на штампах R13, лето на дисках R14. Оба комплекта в хорошем состоянии.
Есть скольчики, авто уже в годах. Кондер холодит, заправлен, печка греет, музыка поет, подушка на месте, коробка не пинает, в общем всё работает как и должно работать.
я собственник( по ПТС тоже) в ПТС 4 хозяина, оригинал. 2 комплекта ключей

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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