Hyundai Accent
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 125 тыс. км
Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Ейск, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Авто в хорошем состоянии. Максимальная комплектация для Акцента. Летом была полная замена жидкостей всех, даже в коробке. Есть зимняя резина на штампах R13, лето на дисках R14. Оба комплекта в хорошем состоянии.
Есть скольчики, авто уже в годах. Кондер холодит, заправлен, печка греет, музыка поет, подушка на месте, коробка не пинает, в общем всё работает как и должно работать.
я собственник( по ПТС тоже) в ПТС 4 хозяина, оригинал. 2 комплекта ключей
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