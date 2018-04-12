Hyundai Accent Дата публикации: 13.04.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 125 тыс. км Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Ейск, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии. Максимальная комплектация для Акцента. Летом была полная замена жидкостей всех, даже в коробке. Есть зимняя резина на штампах R13, лето на дисках R14. Оба комплекта в хорошем состоянии.

Есть скольчики, авто уже в годах. Кондер холодит, заправлен, печка греет, музыка поет, подушка на месте, коробка не пинает, в общем всё работает как и должно работать.

я собственник( по ПТС тоже) в ПТС 4 хозяина, оригинал. 2 комплекта ключей