Hyundai Accent
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 135 тыс. км
Цена: 245 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Елена
Телефон:
Описание
Двигатель шепчет, коробка и ходовая в отличном состоянии. Резина свежая. Четыре стеклоподъемника, регулировка зеркал, сигнализация. Кондиционер холодит хорошо. Салон чистый без дыр.
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