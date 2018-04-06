Hyundai Accent Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 135 тыс. км Цена: 245 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Елена Телефон:

Описание

Двигатель шепчет, коробка и ходовая в отличном состоянии. Резина свежая. Четыре стеклоподъемника, регулировка зеркал, сигнализация. Кондиционер холодит хорошо. Салон чистый без дыр.