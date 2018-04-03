Hyundai Accent

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 155 тыс. км

Цена: 145 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Реальному клиенту торг на месте. По телефону торговаться не буду. Перекупов просьба не беспокоить. Нужно заменить капот, опорные подшипники передние!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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