Hyundai Accent
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 155 тыс. км
Цена: 145 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
Реальному клиенту торг на месте. По телефону торговаться не буду. Перекупов просьба не беспокоить. Нужно заменить капот, опорные подшипники передние!
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