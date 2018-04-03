Hyundai Accent Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 155 тыс. км Цена: 145 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Реальному клиенту торг на месте. По телефону торговаться не буду. Перекупов просьба не беспокоить. Нужно заменить капот, опорные подшипники передние!