Hyundai Accent Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 72 тыс. км Цена: 240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Артем Телефон:

Описание

Продаётся автомобиль в очень достойном состоянии для этого года!!! С 2006 года по сей день один хозяин. В период пользования пользования была поставлена сигнализация с обратной связью Pharaon, передние стеклоподъемники, прошлой зимой была куплена новая зимняя резина Bridgestone Blizzak Revo GZ, прошлой весной новая летняя резина Nokian Hakka Green 2, также была сделана тонировка заднего полукруга премиальной американской пленкой Sun Control, этой зимой были куплены накидки на передние сидения из алькантары фирмы Автопилот, был поставлен обычный магнитофон Pioneer и 16 колонки Урал в передние двери. Также были поставлены передние противотуманный фары фирмы Osvar, которые светят практически как ближний свет. В общем за машиной следили и не жалели на неё денег. В машине ничего серьёзного не менялось, подвеска вся родная. Машина вся в заводской краске, кроме заднего левого крыла и двери, сразу предупреждаю! На 46 тысячах км меняли Грм, все чеки есть. Машина очень шустрая и проворная для города, несмотря на небольшой объём двигателя, также на неё маленький налог. Кондиционер заправляли прошлым летом, работает очень хорошо. Все остальные вопросы по телефону. Торг уместен, реальному покупателю хорошо скину!