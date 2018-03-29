Hyundai Accent

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 232 тыс. км

Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Здравствуйте, продаю акцента. Машина наша,оформлена на жену,ездила она на работу и обратно. Авто владеем с лета 2015. Получается мы 5 хозяева, Птс оригинал. Комплектация Мт-2, кондиционер работает исправно, электростеклоподьемники все, электрозеркала, ГУР. По машинке, все делалось и менялось вовремя. 10000 км назад заменил ремень ГРМ, свечи, бронепровода, масло в коробке, жидкости ГУР, тормозная, Так же заменены и все остальные ремни(гур, генератора,кондиционера), за время эксплуатации поменял передние стойки, тормозные диски, аккумулятор, перебрал стартер,заправил кондиционер, переберал подвеску зад,перед. Авто в хорошем состоянии, лежат туманки, пока еще не поставил, руки не дошли. По недостаткам Есть жизненные коцки, а так же притерт передний бампер и задняя правая дверь(слегка,на фото видно), лобовое стекло нужно заменить. Новый бампер крашенный в цвет 2500, поэтому туманки и не ставил хотел купить новый бампер и туда уже поставить. Все интересующие вопросы по телефону. Рассмотрю варианты обмена с моей доплатой не более 200000 т.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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