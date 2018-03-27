Hyundai Accent
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 180 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Фиолетовый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Авто в отличном состояние для своих лет! Кондиционер работает, двс масло не ест,не дымит, документы оригинал,без штрафов, запретов, ограничений, 2 ключа,
по ходовой новые колодки, гранаты, стойки. Торг!
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