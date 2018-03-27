Hyundai Accent

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 180 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Фиолетовый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Авто в отличном состояние для своих лет! Кондиционер работает, двс масло не ест,не дымит, документы оригинал,без штрафов, запретов, ограничений, 2 ключа,
по ходовой новые колодки, гранаты, стойки. Торг!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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