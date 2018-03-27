Hyundai Accent Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 150 тыс. км Цена: 180 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Фиолетовый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Авто в отличном состояние для своих лет! Кондиционер работает, двс масло не ест,не дымит, документы оригинал,без штрафов, запретов, ограничений, 2 ключа,

по ходовой новые колодки, гранаты, стойки. Торг!