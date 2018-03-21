Hyundai Accent

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 188 тыс. км

Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Лабинск, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

В собственности около 5 лет, вчера поменял ремень ГРМ, недавно сделана вся ходовка, по коробке и двигателю проблем нет. По кузову есть сколы, царапины, косячки. Реальному покупателю хороший торг, но у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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