Hyundai Accent Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 188 тыс. км Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Лабинск, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

В собственности около 5 лет, вчера поменял ремень ГРМ, недавно сделана вся ходовка, по коробке и двигателю проблем нет. По кузову есть сколы, царапины, косячки. Реальному покупателю хороший торг, но у капота.