Hyundai Accent
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 188 тыс. км
Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Лабинск, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
В собственности около 5 лет, вчера поменял ремень ГРМ, недавно сделана вся ходовка, по коробке и двигателю проблем нет. По кузову есть сколы, царапины, косячки. Реальному покупателю хороший торг, но у капота.
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