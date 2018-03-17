Hyundai Accent
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 136 тыс. км
Цена: 285 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: Инна
Телефон:
Описание
Автомобиль в отличном состоянии, не бита, не крашена. Проверка приветствуется, не требует никаких вложений. Заменены все расходники, масла, фильтра, все жидкости, тормозные диски, колодки, свечи, ремень ГРМ+ролики, все чеки имеются. Торг.
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