Hyundai Accent

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 136 тыс. км

Цена: 285 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

Имя: Инна

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, не бита, не крашена. Проверка приветствуется, не требует никаких вложений. Заменены все расходники, масла, фильтра, все жидкости, тормозные диски, колодки, свечи, ремень ГРМ+ролики, все чеки имеются. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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