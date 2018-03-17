Hyundai Accent Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 136 тыс. км Цена: 285 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край Имя: Инна Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, не бита, не крашена. Проверка приветствуется, не требует никаких вложений. Заменены все расходники, масла, фильтра, все жидкости, тормозные диски, колодки, свечи, ремень ГРМ+ролики, все чеки имеются. Торг.