Hyundai Accent

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Комплектация кондиционер, все стеклоподъёмники, электро зеркала, подогрев зеркал и заднего стекла, электро корректор фар. Сигнализация с обратной связью, два брелка, два ключа. Все стекла родные включая и лобовое. ПТС оригинал. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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