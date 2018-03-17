Hyundai Accent Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 120 тыс. км Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Комплектация кондиционер, все стеклоподъёмники, электро зеркала, подогрев зеркал и заднего стекла, электро корректор фар. Сигнализация с обратной связью, два брелка, два ключа. Все стекла родные включая и лобовое. ПТС оригинал. Торг.