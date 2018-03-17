Hyundai Accent
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Автомобиль в хорошем состоянии. Комплектация кондиционер, все стеклоподъёмники, электро зеркала, подогрев зеркал и заднего стекла, электро корректор фар. Сигнализация с обратной связью, два брелка, два ключа. Все стекла родные включая и лобовое. ПТС оригинал. Торг.
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