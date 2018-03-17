Hyundai Accent Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 195 тыс. км Цена: 264 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Константин Телефон:

Описание

Продаю, 12 клапанный акцент , максимальная комплектация(мт- 3)кондиционер, 4 стеклоподъемника , подогрев седений и электрорегулировка зеркал, подушка безопасности, ABS, два комплекта резины (новая зимняя) отличном состоянии по ходовой поменяны все резинки и расходники , месяц назад установлены новые стойки, салон чистый в нем не курили, машина после полной полировкий кузова и фар, а также машина только прошла ТО было поменяно масло и все фильтры. Машина не требует никаких вложений. Торг у капота. Салонам и перекурам не звонить.