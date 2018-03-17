Hyundai Accent
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 195 тыс. км
Цена: 264 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Константин
Описание
Продаю, 12 клапанный акцент , максимальная комплектация(мт- 3)кондиционер, 4 стеклоподъемника , подогрев седений и электрорегулировка зеркал, подушка безопасности, ABS, два комплекта резины (новая зимняя) отличном состоянии по ходовой поменяны все резинки и расходники , месяц назад установлены новые стойки, салон чистый в нем не курили, машина после полной полировкий кузова и фар, а также машина только прошла ТО было поменяно масло и все фильтры. Машина не требует никаких вложений. Торг у капота. Салонам и перекурам не звонить.
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