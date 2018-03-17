Hyundai Accent

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 195 тыс. км

Цена: 264 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Константин

Телефон:

Описание

Продаю, 12 клапанный акцент , максимальная комплектация(мт- 3)кондиционер, 4 стеклоподъемника , подогрев седений и электрорегулировка зеркал, подушка безопасности, ABS, два комплекта резины (новая зимняя) отличном состоянии по ходовой поменяны все резинки и расходники , месяц назад установлены новые стойки, салон чистый в нем не курили, машина после полной полировкий кузова и фар, а также машина только прошла ТО было поменяно масло и все фильтры. Машина не требует никаких вложений. Торг у капота. Салонам и перекурам не звонить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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