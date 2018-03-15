Hyundai Accent
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 127 тыс. км
Цена: 212 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Денис
Телефон:
Описание
Продам авто, в хорошем состоянии,2007 год, два хозяина, ходовая поменяна,масло не берет, ремень поменян,телевизор, лонжероны на месте, все заводские, ДТП серьёзных не было,комплектация:кондиционер, ГУР, электро зеркала с подогревом,четыре стеклоподъемника, abs, подушка безопасности, сигнализация,музыка, на обмен 250, просмотров много, а никто ещё не приезжал. Срочно
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