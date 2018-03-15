Hyundai Accent Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 127 тыс. км Цена: 212 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Денис Телефон:

Описание

Продам авто, в хорошем состоянии,2007 год, два хозяина, ходовая поменяна,масло не берет, ремень поменян,телевизор, лонжероны на месте, все заводские, ДТП серьёзных не было,комплектация:кондиционер, ГУР, электро зеркала с подогревом,четыре стеклоподъемника, abs, подушка безопасности, сигнализация,музыка, на обмен 250, просмотров много, а никто ещё не приезжал. Срочно