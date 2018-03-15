Hyundai Accent

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 127 тыс. км

Цена: 212 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Денис

Телефон:

Описание

Продам авто, в хорошем состоянии,2007 год, два хозяина, ходовая поменяна,масло не берет, ремень поменян,телевизор, лонжероны на месте, все заводские, ДТП серьёзных не было,комплектация:кондиционер, ГУР, электро зеркала с подогревом,четыре стеклоподъемника, abs, подушка безопасности, сигнализация,музыка, на обмен 250, просмотров много, а никто ещё не приезжал. Срочно

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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