Hyundai Accent Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 82,3 тыс. км Цена: 299 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Машина в Идеальном состоянии! Самая полная комплектация на механике МТ-3. ( ГУР, кондиционер , эл.зеркала с подогревом, ABS, подушка безопасности). 100%, не бита и тем более не крашена, приветствуются любые проверки. Лобовое родное без единой трещины. Техническое состояние также идеально на твёрдую 5. Салон чистый, аккуратный, не продавленный и не потертый. ПТС естественно оригинальный, 2 ключа, 2 брелка, бортовой компьютер.

Вся информация честная , кому нужен действительно заводской акцент, приезжайте.

Торг минимальный только возле машины.