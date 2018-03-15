Hyundai Accent

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 82,3 тыс. км

Цена: 299 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Машина в Идеальном состоянии! Самая полная комплектация на механике МТ-3. ( ГУР, кондиционер , эл.зеркала с подогревом, ABS, подушка безопасности). 100%, не бита и тем более не крашена, приветствуются любые проверки. Лобовое родное без единой трещины. Техническое состояние также идеально на твёрдую 5. Салон чистый, аккуратный, не продавленный и не потертый. ПТС естественно оригинальный, 2 ключа, 2 брелка, бортовой компьютер.
Вся информация честная , кому нужен действительно заводской акцент, приезжайте.
Торг минимальный только возле машины.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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