Hyundai Accent

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 119 тыс. км

Цена: 259 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край

Имя: Ирина

Телефон:

Описание

Не бита не крашена родной ПТС. Кондиционер ABS, 4 стеклоподьёмника, противотуманки, электрозеркала, доводчики стекол музыка, диски, все вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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