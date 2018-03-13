Hyundai Accent
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 119 тыс. км
Цена: 259 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край
Имя: Ирина
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Описание
Не бита не крашена родной ПТС. Кондиционер ABS, 4 стеклоподьёмника, противотуманки, электрозеркала, доводчики стекол музыка, диски, все вопросы по телефону.
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