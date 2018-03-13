Hyundai Accent Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 119 тыс. км Цена: 259 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край Имя: Ирина Телефон:

Описание

Не бита не крашена родной ПТС. Кондиционер ABS, 4 стеклоподьёмника, противотуманки, электрозеркала, доводчики стекол музыка, диски, все вопросы по телефону.