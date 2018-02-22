Hyundai Accent

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 149,7 тыс. км

Цена: 248 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Анатолий

Телефон:

Описание

Продам свой личный автомобиль Хендай Акцент 2008 года выпуска в отличном состоянии, полной комплектации(кондиционер, штатная музыка, парктроники, все 4 электростеклоподъемника, электрозеркала и др.). Автомобиль оформлен на меня, машинка местная, ПТС родной, салон ухожен, не протерт. Автомобиль юридически чистый, штрафов и арестов нет, возможно переоформление в ГАИ. Технически обслужена, пробег родной, все детали и стекла родные, без аварий, лобовое без сколов и трещин, по трассе едет прямо, никуда не кидает и не видит, аккумулятор новый, кондиционер холодит отлично. Автомобиль вложений не требует - могу подъехать на ваше СТО для проверок. На машине езжу ежедневно, за авто не стыдно. Живу в Краснодаре, посмотреть можно в любое время. Перекупщикам не беспокоить, обмен не интересен. Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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