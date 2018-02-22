Hyundai Accent Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 149,7 тыс. км Цена: 248 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Анатолий Телефон:

Описание

Продам свой личный автомобиль Хендай Акцент 2008 года выпуска в отличном состоянии, полной комплектации(кондиционер, штатная музыка, парктроники, все 4 электростеклоподъемника, электрозеркала и др.). Автомобиль оформлен на меня, машинка местная, ПТС родной, салон ухожен, не протерт. Автомобиль юридически чистый, штрафов и арестов нет, возможно переоформление в ГАИ. Технически обслужена, пробег родной, все детали и стекла родные, без аварий, лобовое без сколов и трещин, по трассе едет прямо, никуда не кидает и не видит, аккумулятор новый, кондиционер холодит отлично. Автомобиль вложений не требует - могу подъехать на ваше СТО для проверок. На машине езжу ежедневно, за авто не стыдно. Живу в Краснодаре, посмотреть можно в любое время. Перекупщикам не беспокоить, обмен не интересен. Торг уместен.