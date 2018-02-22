Hyundai Accent
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 199 тыс. км
Цена: 196 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Николай
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Описание
Авто в хорошем состоянии в ДТП не участвовал, все расходники менялись своевременно! Есть небольшая царапина на крыле и на бампере, установлен подогрев передних сидений предпоследняя комплектация есть все стеклоподъемники электрозеркала, подушка и АБС.
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