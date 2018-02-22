Hyundai Accent Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 199 тыс. км Цена: 196 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии в ДТП не участвовал, все расходники менялись своевременно! Есть небольшая царапина на крыле и на бампере, установлен подогрев передних сидений предпоследняя комплектация есть все стеклоподъемники электрозеркала, подушка и АБС.